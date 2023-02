Kiss Kiss: “Raspadori rischia un mese di stop. Ecco cosa si vocifera”

Un mese di stop per Giacomo Raspadori, l’indiscrezione è stata lanciata da radio Kiss Kiss Napoli.

Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, riceve una brutta notizia a pochi giorni dal doppio impegno tra campionato e Champions League contro Sassuolo ed Eintracht Francoforte. L’attaccante Giacomo Raspadori è stato costretto ad abbandonare l’allenamento odierno al centro tecnico di Castel Volturno a causa di un risentimento muscolare. Il club azzurro ha confermato la notizia attraverso il suo sito ufficiale e ha riferito che Raspadori sarà sottoposto ad esami strumentali per determinare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.

Secondo Valter De Maggio, direttore della radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, Raspadori sosterrà gli esami strumentali nelle prossime ore. Tuttavia, ci sono indiscrezioni che non fanno sperare in un recupero rapido. L’emittente partenopea sta monitorando da vicino la situazione proveniente dall’infermeria del centro tecnico di Castel Volturno. Al momento, si sta vociferando che l’attaccante, ex Sassuolo e convocato in Nazionale, potrebbe essere fuori per un mese intero.