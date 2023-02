Infortunio Raspadori: c’è grande sconforto per il giocatore

L’infortunio di Giacomo Raspadori lo mette fuori causa per la sfida con il Sassuolo e quella con l’Eintracht Francoforte.

L’attaccante del Napoli era pronto a scendere in campo nelle prossime due sfide, con Spalletti che aveva in mente un turnover più marcato, sia nella formazione titolare, ma anche a gara in corso. L’infortunio mette fuori gioco Raspadori, che secondo Corriere dello Sport dovrà sicuramente saltare la sfida di Serie A con il Sassuolo e poi quella di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Raspadori la razione all’infortunio

Il giocatore era molto sconfortato al termine dell’allenamento, come segnala il quotidiano sportivo: “Gli approfondimenti strumentali alla coscia sinistra, dicevamo, andranno in scena tra

oggi e domani, ma ieri Raspadori è andato via dal centro sportivo con l’umore del medesimo colore del maglione che indossava: nero. Legittimamente: il Sassuolo e l’Eintracht sono dietro l’angolo e lui non ci sarà“.

L’infortunio di Raspadori sarà una perdita importante per Luciano Spalletti. Il giocatore ex Sassuolo ha dimostrato di essere una certezza sia in campionato che in Champions League. Non va dimenticato che nel periodo dell’infortunio di Osimhen lo ha sostituito egregiamente, trascinando gli azzurri a conquistare il primo posto nel proprio girone. Ora bisognerà attendere gli esami strumentali per capire quando potrà rientrare in campo.