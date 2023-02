Auriemma: “Napoli sul fuoriclasse Isaksen. Giuntoli prenderà anche un altro fenomeno”

Raffaele Auriemma ha riportato alcune anticipazioni sui movimenti del Napoli, nel mirino ci sono Isaksen e Hojlund.

Raffaele Auriemma, noto giornalista sportivo, ha anticipato le mosse del Napoli ai microfoni di Tele A. Nonostante la squadra partenopea stia dominando il campionato, la dirigenza è già al lavoro per il futuro. Secondo Auriemma, il Napoli è sulle tracce del talentuoso Gustav Tang Isaksen, un vero fuoriclasse che sarebbe in grado di fare la differenza in campo. Il giocatore arriverà a Napoli solo se Hirving Lozano dovesse partire.

Inoltre, Auriemma ha dichiarato che il Napoli potrebbe cedere Hirving Lozano a fine stagione, in quanto il suo alto stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione potrebbe essere insostenibile per il club.

“Il Napoli è interessato a Gustav Tang Isaksen: credetemi, è un vero fuoriclasse. Sa fare tutto e ha più qualità di Matteo Politano. Arriverebbe se partisse Hirving Lozano.

Secondo me Lozano sarà ceduto a fine stagione perché guadagna 4.5 milioni di euro a stagione e ha scadenza nel 2024 e certi costi non sono più sostenibili”.

Ma non è tutto, il giornalista ha anche rivelato che il Napoli ha messo gli occhi su un altro fenomeno: Hojlund, attaccante dell’Atalanta. Secondo Auriemma, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a soddisfare l’Atalanta per l’acquisto del giocatore, ma solo se Osimhen dovesse lasciare il club. Tenere entrambi sarebbe uno spreco.

“Il Napoli lo prenderà, fidatevi di me: è un fenomeno. De Laurentiis accontenterà l’Atalanta e se lo porterà a casa perché si è messo in testa di acquistarlo. Naturalmente solo se andrà via Osimhen. Tenere entrambi sarebbe uno spreco”.

Il Napoli sta già pensando al futuro e sembra che la dirigenza abbia già individuato i giocatori che potrebbero fare la differenza in campo. Viste le premesse, è chiaro a tutti che il club partenopeo vuole mantenere la sua posizione di leadership nel campionato.