Sassuolo, Dionisi: “Il Napoli è forte. Ho caricato i calciatori con una frase”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla della sfida contro il Napoli. Il tecnico ha caricato i suoi giocatori con una frase.

Il Sassuolo non si sente sfavorito nella sfida con il Napoli, l’allenatore dei neroverdi, Alessio Dionisi, crede che la squadra possa riuscire a fare qualcosa di buono. Dionisi ha dichiarato di aver caricato i giocatori ricordando loro che, da quando lui è allenatore del Sassuolo, il Napoli è stata una delle due squadre con cui hanno fatto meno punti.

“Il Napoli è nettamente la più forte, è ben allenata, organizzata, in fiducia. Potrebbe andare sotto di due gol e ribaltare la gara senza agitarsi più di tanto. Ho caricato i ragazzi dicendo loro che, da quando ci sono io, il Napoli è la squadra con cui abbiamo fatto meno punti, insieme all’Udinese, e quella con cui abbiamo la peggior differenza reti. Col Napoli sarà molto dura, mi piacerebbe cambiare le cose, ma il Napoli in questo momento se la può giocare con le big d’Europa”.

Dionisi sa che sarà una partita difficile, ma spera comunque di cambiare le cose. Ha suggerito di alternare tra attacco e difesa, correndo in avanti per ridurre gli spazi dei giocatori del Napoli ma cercando di evitare il rischio di subire un lancio lungo in cui Osimhen può far male.

“Meglio giocare e lasciare campo a Osimhen o stare bassi e rischiare di farsi accerchiare? Magari alternare le due cose. Se gli concedi di salire negli ultimi trenta metri ti aggrediscono anche con i terzini. Puoi provare a ridurre gli spazi correndo in avanti, ma se poi cercano Osimhen con un lancio lungo rischiamo di andare in difficoltà”.

Infine, Dionisi ha ricordato la sconfitta per 4-0 all’andata, ma ha sottolineato che la squadra aveva creato molto.

“Dovremo essere coraggiosi. All’andata abbiamo perso 4-0, ma creando tanto”.