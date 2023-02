Sky, Marocchi invita il tecnico del Sassuolo a battere il Napoli

L’opinionista di Sky Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus, ha invitato pubblicamente il tecnico del Sassuolo a battere il Napoli.

Prima la Cremonese, poi il Sassuolo in trasferta. Una gara complicata per il Napoli di Spalletti che in Emilia non avrà a disposizione nemmeno i suoi tifosi. La decisione di vietare lo stadio dei neroverdi non solo ai tifosi partenopei ma anche ad ogni tipo di vessillo azzurro è unica nel suo genere. Mai si era arrivati a tanto, i tifosi del Napoli in ogni trasferta hanno sempre portato allegria e attaccamento ai propri colori, semmai sono loro ad essere stati sistematicamente offesi.

A complicare l’avvicinamento alla gara anche Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport che in diretta ha chiesto al tecnico del Sassuolo Dionisi: «Potete promettere di fermare il Napoli e riaprire il campionato?» una domanda che ha spiazzato i tifosi azzurri da casa e lo stesso allenatore del Sassuolo.

Il comportamento di Marocchi non è piaciuto ai tifosi azzurri , e sui social si è scatenata una grande polemica Ecco alcuni commenti:

“Al di là della legittima domanda, perché è normale che chi non tifa Napoli spera in un passo falso, mi chiedo perché ai napoletani viene vietato di portare le sciarpe negli stadie poi invece si consente di portare le sciarpe di altre squadre negli studi televisivi dove servirebbe un po’ di equidistanza”.

“Marocchi pensasse ai guai della Juventus”.

“Domanda faziosa e provocatoria quella di Marocchi”.

“Perché dobbiamo sopportare certi personaggi in tv? la domanda la faccio io: secondo voi questa gente fa bene al calcio?”.

“Il Napoli sta davvero dando fastidio a molti, invece di pensare a cosa accadrà alla loro Juve pensano ancora al campionato”.