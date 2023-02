La Juve vince: gol annullato alla Fiorentina per “fuorigioco geografico” – VIDEO

La Juventus vince con la Fiorentina all’Allianz Stadium con gol di Rabiot, annullata una rete a Castrovilli per fuorigioco di Ranieri.

Juventus-Fiorentina termina 1-0 grazie ad un gol di Rabiot. Seconda vittoria consecutive per i bianconeri che però soffrono nel finale a causa di un gol segnato da Castrovilli al minuto 89. L’arbitro Fabbri decide di annullare dopo aver visto l’azione al Var.

Perché è stato annullato il gol di Castrovilli

Il tiro di Castrovilli arriva da fuori area, ma l’arbitro viene richiamato al Var per valutare la posizione di fuorigioco. Un fattore quest’ultimo che è oggettivo, soprattutto con l’introduzione del fuorigioco semi automatico.

Ma allora perché è stato annullato il gol di Castrovilli in Juventus-Fiorentina? La spiegazione viene data dall’ex arbitro Marelli che a Dazn dice: “In questo caso si tratta di una posizione di fuorigioco geografica. Quindi è l’arbitro che deve valutare se quel posizione influisce sul gol. In questo caso Ranieri sicuramente dà fastidio anche perché commette fallo su Locatelli, quindi ha fatto bene l’arbitro ad annullare la rete“.

Dunque l’arbitro Fabbri ha deciso di annullare il gol di Castrovilli per la posizione di fuorigioco di Ranieri, che non infastidisce il portiere della Juve, ma comunque non permette un intervento pulito a Locatelli, almeno questo secondo l’interpretazione dell’arbitro Fabbri.