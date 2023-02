Napoli sfavillante: Cremonese al tappeto, Kvara festeggia il compleanno col goal

Rileggi il live di Napoli-Cremonese, confronto vinto dagli azzurri per 3-0.

95′: FISCHIO FINALE. Il Napoli vince 3-0 contro la Cremonese.

90′: L’arbitro concede cinque minuti di recupero

89′: Il ritmo cala, con il Napoli che fa buona guardia.

86′: SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Demme prende il posto a Lobotka.

83′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Kvaratskhelia lascia il posto a Raspadori, Ndombele prende il posto di Lozano.

79′: TRIS DEL NAPOLI. Di Lorenzo per Elmas che incrocia il destro e buca Carnesecchi.

75′: QUINTA SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Acella prende il posto di Meitè.

74′: Tiro di Afena Gyan: palla a lato.

73′: AMMONITO AIWU. Fallo su Osimhen.

70′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Elmas prende il posto di Zielinski, Olivera sostituisce Mario Rui.

68′: QUARTA SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Ghiglione prende il posto di Vasquez.

65′: RADDOPPIO DEL NAPOLI. Zielinski batte il corner, sul primo palo Di Lorenzo gira di testa e Carnesecchi devia. La palla sfila sul secondo palo ed in tuffo Kim la rimette sulla linea dove Osimhen la deve solo spingere in rete

63′: Possesso palla del Napoli: la Cremonese si difende come può.

60′: DOPPIA SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Ciofani sostituisce Tsadjout; Castagnetti prende il posto di Pickel.

54′: KVARATSKHELIA A GIRO. Palla alta.

53′: BOLIDE DI LOZANO. Azione solitaria di Lozano che supera due avversari, entra in area e calcia forte: Carnesecchi devia in corner.

50′: Brutto intervento di Vasquez su Lozano: il calciatore lombardo rischia il secondo cartellino giallo ma l’arbitro non fischia.

48′: Lobotka resta a terra dopo un contatto con Sernicola. Si riprende dopo cento secondi per un dolore alla spalla.

46′: PRIMA SOSTITUZIONE DELLA CREMONESE. Valeri prende il posto di Ferrari.

46′: INIZIO SECONDO TEMPO

46’pt: FINE PRIMO TEMPO. Napoli in vantaggio con Kvaratskhelia al 22′.

45′: L’arbitro decreta 1 minuto di recupero.

43′: ZIELINSKI GIRATA A LATO. Rrahmani per Zielinski che, con una delle movenze apprezzate dal pubblico partenopeo, si gira in un fazzoletto di terreno e calcia di sinistro: palla a lato di un metro e mezzo.

40′: RRAHMANI PROVVIDENZIALE. Sul cross di Pickel, il difensore ex Hellas Verona anticipa di testa Tsadjout che era pronto a colpire a volo.

39′: MANOVRA AVVOLGENTE. Serie di fraseggi bassi, Osimhen dà dietro a Lobotka che conclude: Carnesecchi blocca.

38′: BENASSI CALCIA DA FUORI. Sernicola per Vasquez da quinto a quinto: passaggio arretrato per Benassi che calcia centralmente.

36′: PRESSING NAPOLI. La compagine lombarda non riesce ad uscire la propria metà campo.

33′: OSIMHEN DI TESTA. Traversone di Lozano, svetta di testa Osimhen che manca alto.

28′: Corner di Zielinski, nè Kim nè Osimhen riescono a spingerla in rete.

25′: KVARA SCATENATO. Il georgiano triangola con Di Lorenzo che lo cerca con il cross: l’ex Dinamo Batumi stacca di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

22’: VANTAGGIO DEL NAPOLI. Kvaratskhelia non fa uscire la palla che era destinata al corner, entra in area, dribbla Sernicola e piazza la palla che s’infila nell’angolino. Goal nel giorno del suo compleanno per il fuoriclasse georgiano.

20’: Errori in disimpegno per Mario Rui, fanno buona guardia i compagni di squadra.

19’: DI LORENZO VICINO AL VANTAGGIO. Sul primo angolo a favore, Di Lorenzo svetta sul corner di Zielinski e gira di testa: Carnesecchi devia nuovamente in angolo.

17’: MARIO RUI DA FUORI. Azione individuale di Zielinski che si libera dell’avversario e fuori area serve Mario Rui: il portoghese si trova la palla sul destro e calcia lo stesso in direzione di Carnesecchi che blocca a terra.

15’: FASE MIGLIORE DELLA CREMONESE. Sernicola sguscia con un gioco di prestigio tra Kvaratskhelia e Mario Rui, arriva sul fondo ed effettua un cross che Kim devia in corner.

13’: AMMONITO VASQUEZ. Il numero 5 lombardo sgambetta Lozano che sta ripartendo.

12’: La Cremonese orchestra per bene il gioco. Giro di palla di Meite, Pickel per Vasquez che crossa: Di Lorenzo devia in corner.

10’: Primo angolo del match per la Cremonese. Mette al centro Sernicola, spazza via Osimhen.

9’: LOZANO MIRACOLOSO. Sernicola effettua un passaggio rasoterra che penetra in area ed arriva sul secondo palo per Vasquez: il terzino sinistro si aggiusta la palla ma giusto in tempo arriva Lozano che devia in corner.

6’: DI LORENZO CALCIA DA FUORI. Azione da sinistra di Kvaratskhelia che si accentra, e lascia l’incarico del tiro fuori area per Di Lorenzo che calcia: Carnesecchi respinge

3′: Cremonese in campo con il 3-5-2 che diventa 5-3-2 in fase difensiva.

2′: Osimhen lanciato in contropiede: il secondo assistente lo pesca in posizione di off-side.

1′: Fischio d’inizio allo stadio “Maradona”.

TABELLINO NAPOLI-CREMONESE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (70′ Olivera); Anguissa, Lobotka (86′ Demme), Zielinski (70′ Elmas); Lozano (83′ Ndombele), Osimhen, Kvaratskhelia (83′ Raspadori). All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (46′ Valeri), Chiriches, Aiwu; Sernicola, Pickel (60′ Castagnetti), Meité (75′ Acella), Benassi, Vasquez (68′ Ghiglione); Tsadjout (60′ Ciofani), Afena-Gyan. All. Ballardini.

MARCATORI: 22′ Kvaratskhelia (N), 65′ Osimhen (N), 79′ Elmas (N)

ARBITRO: Massimi di Termoli

NOTE: spettatori: circa 55mila. Ammoniti: Vasquez, Aiwu (C). Angoli: 8-4. Recupero: 1 nel primo tempo; 5 nel secondo tempo

PRE-PARTITA DI NAPOLI-CREMONESE

Il Napoli continua a dominare la classifica nella ventiduesima giornata di Serie A e si prepara per la sfida contro la Cremonese. La squadra di Ballardini sia stata capace di eliminare il Napoli dalla Coppa Italia, per questo motivo, la partita del Maradona rappresenta una vera e propria sfida per i partenopei. Il Napoli viene dalla vittoria per 3-0 contro lo Spezia, mentre la Cremonese ha subito una sconfitta interna contro il Lecce e si trova attualmente all’ultimo posto in classifica.

La Cremonese ha mostrato un andamento a due facce, con la squadra che ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia ma che è distante dalla zona salvezza in campionato. D’altra parte, il Napoli sta attualmente dimostrando di essere una squadra di grande talento e di avere una leadership incontrastata.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. All. Ballardini.