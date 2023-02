Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023: “Nasca sbaglia ancora al VAR

Classifica senza errori arbitrali, ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022 – 2023.

In attesa di conoscere le svariate sfaccettature sulla cosiddetta regola del vantaggio (Sacchi fermo da Monza – Inter, XVII, e Di Bello no dopo Lazio – Milan, XIX giornata), sarebbe il caso che per il varista Nasca ci fosse l’opportunità di una lunga pausa di riflessione. Di solito si concede il bis ma l’ex arbitro barese è giunto già al tris. Dopo la mancata espulsione di Pirola per fallo da ultimo difendente in Salernitana – Napoli (XIX), Nasca era anche al VAR di Cremonese – Inter diretta da Mariani (XX) e come era accaduto per Pirola non era intervenuto sul fallo di Acerbi su Okereke in chiara occasione da rete. Stavolta, a Sassuolo ha sentito il bisogno di richiamare Marcenaro per l’espulsione Maehle. Marcenaro aveva giustamente valutato da cartellino giallo l’intervento del giocatore orobico su Berardi ma una volta intervenuto il VAR ha cambiato il colore del cartellino. Resta qualche dubbio anche in Salernitana – Juventus per il fallo di Rabiot su Bradaric non punito col secondo cartellino giallo ma la giornata arbitrale è da considerarsi positiva.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023: Ventunesima giornata



CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 56 Napoli 56 Inter 43 Lazio 39 Roma 40 Inter 37 -6 Lazio 39 Roma 37 -3 Atalanta 38 Atalanta 33 -5 Milan 38 Udinese 33 +4 Torino 30 Fiorentina 29 +5 Bologna 29 Milan 29 -9 Udinese 29 Bologna 28 -1 Empoli 26 Torino 28 -2 Juventus* 26 Lecce 26 +3 Monza 26 Monza 25 -1 Fiorentina 24 Sassuolo 25 +2 Lecce 23 Empoli 24 -2 Sassuolo 23 Juventus* 22 -4 Salernitana 21 Salernitana 22 +1 Spezia 18 Spezia 18 Verona 14 Verona 15 +1 Sampdoria 10 Sampdoria 13 +3 Cremonese 8 Cremonese 8

*15 punti di penalizzazione.

