Incredibile, ma vero l’AIA ferma Marcenaro dopo le polemiche della Juve

L’AIA ferma Marcenaro dopo le polemiche della Juve, ma rocchi manda in campo il duo Aureliano – Maresca dopo il caso Tonali.

Incredibile, ma vero! Fermo inspiegabilmente Marcenaro dopo le strumentali polemiche bianconere alla VI di campionato (Juventus – Salernitana).

Il designatore Rocchi rimanda in campo il duo Aureliano – Maresca che appena una settimana fa ha certificato che le rimesse laterali col Milan di mezzo si possono effettuare anche 10 metri oltre il punto di uscita del pallone. Per non addurre torto ad alcuno, il designatore Rocchi ha preferito non separare l’inossidabile duo di Empoli – Milan e utilizzarlo anche per Fiorentina – Lazio, della serie tutti insieme appassionatamente.

Per la cronaca, Maresca era Quarto Uomo in Empoli – Milan, settimana scorsa, diretta da Aureliano. Per la cronaca Maresca era a pochi passi da Tonali che dalla sua metà campo si spostava nella metà campo empolese (10 metri, non 10 centimetri) per effettuare la rimessa laterale. Per la cronaca, Aureliano era l’arbitro di campo che dopo aver convalidato il gol irregolare di Rebic aveva ammonito come da prassi Zanetti che aveva osato protestare.

Paga dazio Marcenaro per i brandelli di vesti stracciati e i capelli strappati nelle redazioni del mainstream mediatico italico da 60mo posto nel mondo come libertà di stampa ma Fiorentina – Lazio sarà diretta da Maresca con Aureliano al VAR.