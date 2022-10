Behrami: “Il Napoli rappresenta la modernità del calcio. Non sono come Anguissa…”

Valon Behrami esalta il Napoli di Luciano Spalletti e mette in risalto alcune differenze con il gruppo del passato di cui era parte integrante. L’ex centrocampista del Napoli, ora opinionista, Valon Behrami ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato degli azzurri tra passato e presente. “Il Napoli di Luciano Spalletti in questo momento è la squadra perfetta. Hanno trovato la quadra giusta nonostante i tanti cambi estivi e ciò mi ha sorpreso anche perché pensavo impiegassero più tempo per essere così competitivi. Mi sembra anche più adatta alle idee di mister toscano. Il Napoli sembrava avesse fatto tantissimo cambiamenti e potesse avere difficoltà, invece pare la squadra perfetta. Spalletti è già molto avanti nella costruzione della squadra. Il Napoli è una squadra sempre imprevedibile, ha i giocatori che possono fare molte cose. Il Napoli rappresenta la modernità del calcio”. Behrami: “Cannavaro mi ha insegnato a vivere una città complicata come Napoli” Behrami ha poi aggiunto: ” Oggi la responsabilità si è divisa in tante parti, prima quando si perdeva erano in pochi a prendersi la responsabilità. Si puntava il dito contro Insigne e Koulibaly. Ci saranno dei periodi negativi, ma oggi tanti hanno preso in mano la leadership e non solo 1 o 2. Il Napoli non si fa condizionare dal gol di svantaggio perché ha fiducia nel gioco che esprime. Spalletti è internazionale, riesce a far integrare tutti”.

Non è facile giocare contro questo Napoli. Se giochi uno contro uno rischi di prendere delle imbarcate. Se resti dietro forse puoi limitare i danni così come ha fatto il Lecce. Ma è anche vero che contro la compagine pugliese Luciano Spalletti ha schierato diverse seconde linee. Il Napoli ha tanti calciatori che sanno fare tutto. Io come Anguissa? Non ho la sua corsa e nemmeno la sua tecnica. Lo ammiravo già in Inghilterra, per me è un giocatore fondamentale”.