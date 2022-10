Mencocco: “Spalletti pensa al turnover, ecco chi potrebbe giocare con la Cremonese. Sorpresa in difesa”

Spalletti pensa al turnover contro la Cremonese, Fabio Mencocco prova ad anticipare le scelte del tecnico del Napoli.

Fabio Mencocco, giornalista di Napolipiu.com ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 station Radio:

Situazione infortuni in casa Napoli?

“Osimhen è praticamente recuperato e sarà convocato per la Cremonese. Non so se Spalletti lancerà Victor dal 1′, anche perché Simeone è in uno stato di grazia fantastico. Per quanto concerne il capitano del Napoli, dovrà stare a riposo, anche se non si tratta di un infortunio grave. A centrocampo, Ndombele è in rampa di lancio e potrebbe sostituire Zielinski, il quale ha subito una contusione alla caviglia. Sarà convocato anche Kvara, ma non so se giocherà titolare”.

Turnover massiccio di Spalletti in vista della Cremonese?

“Mi aspetto Ostigard dal 1′, per la volontà di Luciano di preservare Rrahmani. Lozano potrebbe partire dal 1′, il quale sarà in ballottaggio con Raspadori, se Kvara non sarà schierato titolare. Mario Rui dovrebbe partire dal primo minuto, Zanoli dovrebbe invece sostituire Di Lorenzo“.