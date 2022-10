Osimhen è diventato papà: è nata la prima figlia, allenamento saltato stamattina

Osimhen è diventato papà con la nascita stamattina della prima figlia: per questo motivo ha saltato l’allenamento

Victor Osimhen è diventato papà. Stamattina è nata la sua prima figlia di cui al momento non si conosce ancora il nome poiché il calciatore ha mantenuto massima privacy attorno alla famiglia. Per questo motivo l’attaccante nigeriano non ha preso parte alla seduta di allenamento che è stata svolta dai suoi compagni di squadra al centro sportivo “Konami Training Center” di Castel Volturno.

La nascita della figlia arriva proprio nel momento in cui Osimhen è tornato a pieno regime con il Napoli. E si appresta a ritornare in campo a distanza di un mese dall’infortunio occorso nella gara di andata contro il Liverpool. Osimhen potrebbe tornare in campo domenica contro la Cremonese ma ora bisogna capire se Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, lo schiererà inizialmente in campo o in panchina.

L’assenza dal terreno di gioco per numerose partite, sin dal 7 settembre, e le prestazioni positive di Raspadori e Simeone potrebbero spingere il trainer toscano di Certaldo a centellinare il suo impiego, così da averlo al meglio per le prossime sfide casalinghe contro Ajax e Bologna.

A Victor tanti auguri per la nascita della figlia da parte della redazione di NapoliPiu.com.