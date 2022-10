Osimhen recupera ci sarà con la Cremonese: turnover Spalletti, due calciatori in dubbio

Victor Osimhen è pronto a rientrare con la Cremonese, il nigeriano recupera dall’infortunio, Spalletti va verso il turnover.

Un turnover più massiccio del solito quello del tecnico toscano che inevitabilmente deve farei conti con il tour de force tra Serie A e Uefa Champions League, che porterà gli azzurri fino alla pausa per i Mondiali. Si gioca praticamente una volta ogni tre giorni e quindi non si può lasciare nulla al caso. La rosa del Napoli è ampia, profonda e di qualità. Lo ha dimostrato anche l’assenza di Osimhen, che sembrava irreparabile, ma ha ‘favorito’ in qualche modo l’esplosione di Raspadori e Simeone.

Osimhen tra i convocati per la Cremonese: il turnover di Spalletti

C’è chi si sta preoccupando del ritorno del nigeriano, ma è chiaro che Osimhen non sarà mai un problema per Spalletti. Ma è chiaro che i tempi di recupero del nigeriano dovranno essere vagliati al meglio, per evitare altre ricadute. Con la Cremonese rientrerà Osimhen e lo farà almeno tra i convocati, ma non è detto che giochi dal primo minuto. Ma Spalletti con la Cremonese visto che ci sono giocatori in dubbio come Kvaratskhelia e Zielinski, usciti malconci dalla sfida di Champions League.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport, sui possibili cambi di Spalletti per il prossimo match di Serie A del Napoli : “Osimhen, sia ieri sia martedì al lavoro in sede, è ormai quasi pronto: scalpita e punta a rientrare nei convocati già domenica, ma è reduce da una lesione muscolare e prima di ottenere il placet sarà sottoposto a una visita accuratissima. Con la Cremonese, comunque, Spalletti cambierà qualcosa in tutti i reparti: possibili dal 1’ Ostigard per Rrahmani e Mario Rui per Olivera, nonché Ndombele, Simeone e Politano. Magari insieme con Lozano se Kvara partirà dalla panchina“.