Victor Osimhen non sarà mai un peso per il Napoli: il suo rientro è fondamentale, la stampa del Nord vuole creare il caso

Victor Osimhen, attaccante del Napoli è pronto al rientro dopo l’infortunio, con la Cremonese può avere già una chance di entrare tra i convocati.

La stampa del nord che celebra l’Inter e non il Napoli sta cominciando a cercare qualsiasi appiglio per provare a scardinare le sicurezza della squadra partenopea. Il Napoli che vince 6-1 con l’Ajax che domina in Europa con il miglior attacco (13 reti) ed è prima in Serie A, sempre col miglior attacco (18 reti) spaventa un po’ tutti. Mentre Michele Criscitiello si chiede: quanto durerà il Napoli? C’è chi cerca di guardare qualche aspetto negativo in casa azzurra.

Napoli, novità sul rientro di Osimhen

La squadra di Spalletti riprenderà gli allenamenti giovedì a Castel Volturno per preparare la sfida con la Cremonese, sfida che Osimhen potrebbe anche giocare, ma lo si capirà quando riprenderanno gli allenamenti. Il rientro di Osimhen dopo l’infortunio è una di quelle questioni che qualche giornalista vuol far diventare un problema.

L’attaccante fino ad ora ha collezionato 6 presenze tra Serie A e Champions League ed ha segnato 2 gol, ma è stato fermato proprio dall’infortunio. Per chi vuole creare il caso l’esplosione di Raspadori e Simeone sarà un problema da gestire quando rientrerà Osimhen.

Napoli, la forza del gruppo di Spalletti

Ma non hanno fatto i conti con la compattezza di un gruppo in cui c’è Simeone che prima del match con l’Ajax, sapendo di non dover giocare, parla tranquillamente con Giuntoli. Ma lo stesso argentino aspetta il suo turno e quando è chiamato in causa piazza la zampata vincente. La forza del gruppo la si nota anche nelle dichiarazioni post partita di Spalletti, ma anche in quelle di Raspadori che dice: “Se segno è merito della squadra“. Ed allora il rientro di Osimhen col Napoli potrebbe essere sicuramente un problema, ma per le altre squadre. Perché Spalletti avrà un’altra freccia al suo arco.