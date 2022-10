Ajax-Napoli, Raspadori: “Se segno è merito della squadra. Vittoria importante, ma ora resettiamo subito”.

Ajax-Napoli parla Giovanni Raspadori al termine del match di Uefa Champions League vinto 6-1 dagli azzurri alla Cruijff Arena.

La squadra di Spalletti ha dominato la gara, ribaltando il gol di Kudus con la doppietta di Raspadori ed i gol di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone.

Raspadori ai microfoni di Sky dice: “Siamo davvero molto contenti è un risultato che abbiamo voluto, dobbiamo migliorare giorno per giorno e continuare in questo senso. Cosa mi chiede Spalletti? Sicuramente mi dà tanta fiducia e se sto riuscendo a mettere in mostra le mie qualità è perché c’è una suqadra che mi supporta. Se stiamo facendo così bene è perché ci aiutiamo l’uno con l’altro“.

Raspadori dopo Ajax-Napoli parla anche dei propri obiettivi personali: “A me interessa solo che la squadra cresca. Quello che ci serve è essere sempre uno a disposizione dell’altro, perché possiamo sempre migiorare. Si gioca ogni tre giorni, abbiamo fatto una grande prestazione, ma dobbiamo guardare già al futuro. Il gol più bello? Credo proprio quello di testa con l’Ajax, perché non sono abituato a farli“.