Ajax-Napoli: il gesto di Spalletti che in pochi hanno notato

Ajax-Napoli, Luciano Spalletti entusiasta del 6-1 finale, durante la gara è stato autore di alcuni gesti particolari.

Napoli stellare nella notte di Champions gli azzurri asfaltano l’Ajax con un tennistico 6-1. La squadra di Spalletti ha dominato la gara annichilendo gli olandesi.

Per certi versi quella che abbiamo visto non è stata una partita, ma un massacro in pubblica piazza. Più rapidità, più concretezza, più equilibrio. I ragazzi di Spalletti hanno fatto quello che hanno voluto, facendo sembrare i loro dirimpettai olandesi dei semplici dilettanti. È anche superfluo soffermarsi sui singoli (lo faranno le pagelle): dalla difesa all’attacco la squadra partenopea è stata superiore. Grazie a questo risultato (la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa), continua il percorso netto nel girone: 9 punti in tre partite. Il Liverpool insegue a 6, l’Ajax rimane fermo a tre. La qualificazione agli ottavi, adesso, è lontana solo un passettino…

I GESTI DI SPALLETTI

la Cruijff Arena ha voluto tributare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei tragici eventi avvenuti allo stadio Kanjuruhan, in Indonesia. Ajax e Napoli si sono strette nel ricordo delle 174 vittime, morte nella calca in seguito agli scontri avvenuti al termine di una partita di calcio a Malang nella provincia di Giava Orientale.

Tra i più commossi c’era senz’altro Luciano Spalletti, che ha voluto tributare un omaggio tutto suo: con un gesto a unire le mani, il tecnico azzurro ha chiuso gli occhi e ha portato le mani alle labbre, chiuso nel suo emozionato pensiero.

Luciano Spalletti ha fatto scatenare i tifosi: ai più attenti non sono sfuggiti i suoi misteriosi gesti in panchina rivolti direttamente verso la telecamera. Che cosa significano? Bucando la quarta parete, il tecnico dei partenopei ha alzato l’indice al cielo e ha unito le dita delle due mani a formare una grande “T”, come a mimare il segno del time out. Niente pause però per il suo Napoli, che ha continuato a testa alta la sfida della Johan Cruijff Arena.