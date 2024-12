La Marca: “Raspadori-Pellegrini? Ecco la verità. Ma il Napoli deve stare attento”

L’avvocato analizza il momento degli azzurri dopo la vittoria di Genova e si sofferma sulle voci di mercato. Focus anche sulla prossima sfida col Venezia.

L’avvocato Domenico La Marca è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione “1 Football Club” condotta da Luca Cerchione, analizzando il momento del Napoli e le ultime di mercato.

Sulla vittoria di Genova, La Marca ha evidenziato: “Un Napoli dai due volti quello visto in campo. Un primo tempo forse il migliore della stagione, con gli azzurri che hanno letteralmente dominato l’avversario. Nella ripresa, invece, la squadra è stata incapace di gestire il doppio vantaggio, riuscendo a portare a casa la vittoria solo grazie agli interventi di uno straordinario Meret. È una partita molto indicativa: nella prima frazione si è potuto ammirare tutto l’incredibile potenziale a disposizione di Conte, nella ripresa si è percepito quanto ancora questo gruppo deve lavorare”.

Sul prossimo match contro il Venezia, l’avvocato avverte: “Non è un avversario da sottovalutare, è reduce dal pari con la Juventus e dalla vittoria col Cagliari. Di Francesco fa giocare bene le sue squadre, l’anno scorso con il Frosinone ne ha dato dimostrazione per ben due volte al Maradona. I lagunari hanno già messo in difficoltà Inter e Juventus in trasferta”.

Sulle voci di mercato riguardanti lo scambio Raspadori–Pellegrini, La Marca si è espresso così: “Raspadori è un patrimonio per il Napoli, una sua eventuale cessione dovrebbe garantire vantaggi tecnici ed economici. Pellegrini ha caratteristiche che mancano alla mediana azzurra: abile nell’ultimo passaggio, con doti balistiche importanti e specialista nei calci piazzati. Bisogna però considerare valutazioni e ingaggi, senza dimenticare che la Roma difficilmente si muoverebbe senza prima cedere Dybala”.