Conte detta la linea: “Blindato Simeone, servono tre rinforzi”

Il tecnico del Napoli ha studiato la rosa e presentato le richieste a De Laurentiis: difensore, esterno e centrocampista nel mirino per gennaio.

Antonio Conte ha le idee chiare sul futuro del Napoli. Dopo aver studiato attentamente la rosa a sua disposizione, il tecnico pugliese ha individuato pregi e difetti della squadra, presentando alla società un piano preciso per il mercato di gennaio.

La prima decisione importante riguarda Giovanni Simeone: il Cholito è stato blindato e resterà in azzurro almeno fino al termine della stagione come prima alternativa a Romelu Lukaku. L’ex allenatore di Chelsea, Inter e Juventus ha però chiesto alla società tre rinforzi specifici: un difensore centrale, un esterno basso e un centrocampista che possa alternarsi con Frank Zambo Anguissa. Sul fronte uscite, Folorunsho potrebbe partire per trovare maggiore minutaggio.

La risposta di Aurelio De Laurentiis alle richieste del tecnico è stata positiva. Il presidente, seguendo la linea già mostrata in estate, sarebbe disposto ad accontentare Conte, sempre nel rispetto delle possibilità economiche del club. La società partenopea, pur evitando operazioni economicamente azzardate, lavorerà per individuare profili funzionali al progetto tecnico dell’allenatore.