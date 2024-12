Napoli, nel mirino tre giocatori della Roma. Via anche Marin

Il Corriere dello Sport svela i possibili partenti di gennaio: da Raspadori a Spinazzola, passando per Folorunsho e Marin. Contatti con Juve e Roma per diversi scambi.

Il Napoli si prepara a un gennaio movimentato sul fronte uscite. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono quattro i nomi che potrebbero lasciare il club azzurro nella sessione invernale di mercato.

Il caso più delicato riguarda Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro è al centro di possibili scambi con Juventus e Roma. Con i bianconeri si è discusso di uno scambio con Fagioli, ma l’operazione non ha ancora trovato l’incastro giusto. Sul fronte giallorosso, invece, si è parlato del futuro di Pellegrini, che con Ranieri sta trovando poco spazio, nonostante un contratto fino al 2026 che lo pone in una posizione di forza. Nei radar azzurri anche Cristante e Mancini, entrambi assistiti dallo stesso procuratore.

Situazione in evoluzione per Leonardo Spinazzola. L’esterno, che ha chiesto maggiore minutaggio, è finito nel mirino di Fiorentina e Torino, oltre a club spagnoli e arabi. Al momento, però, l’ex Roma preferisce valutare con calma tutte le opzioni. I viola sono stati i primi a muoversi, ma la presenza di Gosens come titolare a sinistra potrebbe rappresentare un ostacolo, considerando la volontà del giocatore di avere un ruolo centrale.

Anche Folorunsho e Marin completano la lista dei possibili partenti nella finestra di gennaio.