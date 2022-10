Il Napoli diventa grande, domina con l’Ajax alla Cruijff Arena: highlights e gol

Ajax-Napoli, dominio della squadra di Spalletti che vince 6-1 in Uefa Champions League e resta al primo posto nel Girone A.

Ajax-Napoli, Luciano Spalletti conferma Raspadori in attacco al posto di Simeone, ma parte anche con Olivera titolare con Lozano al posto di Politano.

Gli azzurri passano subito in svantaggio al 9′ con Kudus, nonostante stessero giocando bene. Ma quello che impressiona è la reazione del Napoli che riprende a giocare come se nulla fosse accaduto. Prima sfiora il gol con Kvaratskhelia che va a pochi centimetri dalla rete, dopo un ottimo recupero di Anguissa. Poi il gol lo trova al 17′ con un’azione tutta di prima: anticipo di Kim, Olivera, Lobotka con Olivera che si libera al cross e pesca un ottimo Raspadori che segna con un ottimo colpo di testa in tuffo.

Ma gli azzurri non mollano e vanno vicinissimi al gol del vantaggio con Kvaratskhelia che si allunga in area di rigore, ma il suo tiro sbatte sul portiere avversario.

La rete è nell’aria e arriva al 32′ con Di Lorenzo, il capitano vola sulla testa dei difensori avversari, ottimamente pescato da Kvaratskhelia.

L’Ajax è pericoloso e non rinucnia a giocare, ma è il Napoli ad andare vicinissimo al terzo gol con Zielinski che sbaglia un rigore in movimento su perfetto passaggio di Lozano.

Ma è sempre il polacco a dare due gol di vantaggio al Napoli alla fine del primo tempo. Zielinski sfrutta la difesa altissima dell’Ajax e si invola da solo verso la porta avversaria e di freddezza e precisione segna ancora.

Ajax-Napoli: cronaca e gol

Spalletti lancia subito Ndombele all’inizio del secondo tempo al posto di Zielinski. Pronti via il Napoli segna subito al 47′ con Rasapdori che sfrutta un pressing asfissiante di squadra che porta Anguissa a recuperare palla e scaricare subito per Raspadori che con un destro bellissimo infila il portiere avversario. Ma è Napoli show alla Cruijff Arena con il Napoli che dopo qualche minuto di pausa trova il gol del 5-1 con Kvaratskhelia. Al gol del georgiano scatta la panolada dei tifosi dell’Ajax, stadio ammutolito e fazzoletti bianchi.

Ma questo fa passare la voglia di gol al Napoli che continua a dominare il gioco e trova anche il sesto con con Raspadori, perfettamente smarcato da un tocco di Ndombele. La partita tra Ajax e Napoli termina 6-1, con gli azzurri che potrebbero anche arrotondare con una traversa di Elmas.