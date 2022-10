La Cruijff Arena issa bandiera bianca: Tifosi Ajax, panolada al gol di Kvaratskhelia

Alla Cruijff Arena scatta la panolada, con i tifosi dell’Ajax che sul 5-1 per il Napoli sventolano fazzoletti bianchi.

I tifosi dell’Ajax si erano illusi al gol di Kudus al 9′ con gli olandesi che giocavano anche bene. Ma il Napoli non ha mai mollato ed ha continuato a giocare. Tanto che gli olandesi sono stati travolti dai gol del Napoli. Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski hanno ribaltato la partita, dando agli azzurri il vantaggio del 3-1 al primo tempo.

Ajax-Napoli: panolada dei tifosi olandesi

Ma il Napoli è entrato in campo con la stessa mentalità ed ha continuato a macinare gioco. Al 47′ gli azzurri trovano subito il gol 4-1 con Raspadori, ma a spegnere le ultime speranze dell’Ajax ci pensa Kvaratskhelia. Il georgiano segna la rete del 5-1, la sua prima in Champions League. A quel punto scatta una mini panolada dei tifosi dell’Ajax. Totale dominio da parte dei giocatori di Luciano Spalletti che non fanno vedere palla agli avversari. Il tutto avviene nel silenzio assoluto dello stadio dell’Ajax che non riesce a credere ai propri occhi. Un malumore diffuso che viene certificato anche dai fischi durante le sostituzioni. Fischi anche per il capitano Tadic che viene espulso si becca le lamentele di tutti i tifosi, quelli che sono rimasti allo stadio, dato che molti sono andati via prima della fine del match.