Ajax-Napoli, l’urlo Champions dei napoletani fa tremare l’Amsterdam Arena

Ajax Napoli, l’urlo Champions dei napoletani scuote letteralmente l’Amsterdam Arena prima del fischio d’inizio.

Dopo il roboante successo sul Liverpool e la netta affermazione in casa dei Rangers il Napoli è di scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per la terza giornata del Gruppo A di Champions League. Nella partita che si giocherà in contemporanea con Liverpool-Rangers la squadra di Spalletti va a caccia di altri tre punti che le permetterebbero di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli azzurri hanno giocato un primo tempo superbo. La squadra di Spalletti dà spettacolo in casa dell’Ajax chiudendo meritatamente in vantaggio di due reti un primo tempo dominato sotto tutti gli aspetti: tecnico, fisico e caratteriale.

I tifosi della Cruijff Arena zittiti dall’impeccabile interpretazione tattica al match data dal Napoli nei primi 45 minuti. La squadra di Spalletti inizia subito forte pressando alto e non si scompone dopo il vantaggio dell’Ajax, arrivato sul primo e unico tiro in porta dei Lancieri. Gran ritmo, squadra corta, ma anche giocate di prima e qualità sulle fasce e in mezzo al campo: Raspadori e Zielinski mattatori.

Prima degli azzurri ci hanno pensato i 4000 tifosi azzurri presenti l’Amsterdam Arena a zittire il tifo olandese al momento dell’urlo finale dell’inno Champions facendo letteralmente tremare lo stadio.