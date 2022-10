Maradona e Cruijff l’omaggio social dell’Ajax

Ajax e Napoli, le ex squadre di Maradona e Cruijff si sfideranno in Uefa Champions League per la gara valida per la terza giornata del Girone A. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre: il Napoli è al primo posto del girone con sei punti dopo due partite, gli olandesi seguono a tre punti. Con un risultato positivo il Napoli indirizzerebbe il girone, ma in generale il doppio confronto tra Napoli ed Ajax può dire già molto per il futuro in Champions di entrambe le formazioni.

Si studiano le formazioni, si fanno pronostici, ma Ajax e Napoli non è solo una grandissima partita, ma anche il ricordo di due fuoriclasse del calcio. Le due formazioni, infatti, possono vantare di aver avuto tra le proprie fila due fenomeni del calcio di ogni tempo. Il Napoli ha avuto Maradona e l’Ajax Cruijff, nomi leggendari che resteranno scolpiti nella memoria di tutti. Un omaggio ai due campioni lo ha voluto offrire la società olandese, che ha pubblicato sui social una foto con in cui c’è una vignetta con Maradona e Cruijff seduti su un divano in paradiso, con le rispettive maglie numero 14 e numero 10, davanti ad una tv a gustarsi la sfida di quei club che hanno contribuito a renderli leggendari. Non è un caso che il copy sia: “A legendary matchday” a sottolineare la storia ed il prestigio dei due calciatori, ma anche delle squadre che scenderanno in campo.

Ecco perché Spalletti ha sottolineato che per diventare grandi bisogna vincere in certi stadi, perché la Cruijff Arena è un tempio, come lo stadio Diego Armando Maradona, riuscire a portare a casa una vittoria può dare non solo morale, ma anche grandissima autostima per il futuro.