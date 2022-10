Simeone titolare con l’Ajax: tutti i cambi di Spalleti

Giovanni Simeone sarà titolare nella sfida tra Napoli ed Ajax di Uefa Champions League. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che ci saranno almeno due o tre cambi, rispetto alla sfida con il Torino. Inevitabile quando si deve giocare ogni tre giorni. Ed allora spazio a tutti, anche perché tutti meritano di andare in campo: “Vedo tanta disponibilità negli allenamenti” ha detto l’allenatore. Con il Torino è cominciato il lungo tour de force e quindi bisogna centellinare le forze ed arrivare alle meta dello stop prima della pausa per i Mondiali.

Ajax-Napoli: Simeone titolare, ci sarà mini turnover

Un altro cambio sicuro è quello di Lozano al posto di Politano. L’ex Inter è uscito con i crampi dalla sfida con il Torino e quindi andrà in panchina al suo posto c’è il messicano, escluso dai titolari dagli ultimi due match, ma pronto a dare il suo contributo. Lozano anche con il Torino è entrato bene il campo ed ha sfiorato il gol. Detto di Simeone titolare con l’Ajax al posto di Raspadori, che sicuramente giocherà una parte della partita, come annunciato da Spalletti, c’è da capire quale sarà il terzo cambio.

La terza soluzione può essere Juan Jesus al posto di Kim, o Olivera al posto di Mario Rui. Questo Spalletti lo deciderà solo all’ultimo momento. Difficile in questo momento muovere il centrocampo titolare formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, tre pietre miliari da cui si ripartirà con l’Ajax per poi cambiare a partita in corso. Tra i convocati non c’è Demme, che non è stato inserito in lista Champions a causa dell’infortunio, ma Gaetano ha recuperato dai sintomi influenzali.

Altro punto fermo è Di Lorenzo, così come come Kvaratskhelia, con il georgiano chiamato a sfruttare gli spazi lasciati dall’Ajax, squadra che tende a pensare più ad offendere che a difendere.