Ajax-Napoli, i convocati di Spalletti: la lista ufficiale

Ajax-Napoli, la lista ufficiale dei convocati di Luciano Spalletti per la terza sfida del Girone A di Champions League. Ancora una volta non ci sarà Victor Osimhen che rischia di saltare anche la convocazione per la sfida con l’Udinese. Per il resto non ci sono grandi defezioni in casa azzurra, con Spalletti che può contare su tutti gli uomini a disposizione, tranne il nigeriano. È probabile che il tecnico possa cambiare qualcosa, si parla di tre cambi per la formazione del Napoli che sfida l’Ajax. Sicuramente le forze dovranno essere centellinate, dato che ci sarà un tour de force fino a novembre, quando scatterà la pausa per i mondiali.

Champions League: i convocati del Napoli

Portieri: Meret, Sirigu, Idasiak.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

Napoli: la classifica del Girone A

Dopo due giornate il Napoli è primo del suo girone con 6 punti grazie alle vittorie con Liverpool al Maradona e Rangers fuori casa. Quindi la doppia sfida con l’Ajax potrebbe già segnare il destino degli azzurri nella massima competizione europea. Dietro agli azzurri ci sono Liverpool e Ajax a 3 punti, mentre i Rangers sono fermi a 0 punti in classifica.