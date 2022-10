Napoli, report dell’allenamento. Focus sui calci piazzati, novità per Osimhen

Il Napoli ha svolto stamattina la seduta di allenamento prima della partenza per Amsterdam che avverrà oggi pomeriggio. Sul sito ufficiale, l’ufficio comunicazione ha pubblicato il report: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Ajax in programma domani ad Amsterdam per la terza giornata di Champions League (ore 21). Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in trasferta e in campo”.

Per il Napoli si tratta di una sfida molto importante perché permetterebbe al club partenopeo, in caso di vittoria, di salire a quota 9 punti e mettere una strada ben precisa per il passaggio del turno. E’ ovvio che ci sono tre partite ancora da giocare ma affrontarle a punteggio pieno e con due gare da disputare in casa (contro Ajax prima e poi Rangers Glasgow) sarebbe un ottimo punto di partenza. Stamattina Luciano Spalletti ha puntato una ampia parte ai calci piazzati perché spesso le partite in calcio europeo vengono determinate da goal che scaturiscono da calci di punizione, angoli e rigori. Il trainer toscano sta curando tutto nei minimi dettagli per un match di grande importanza.