Manchester United insiste per Osimhen, dopo Zirkzee offre un altro calciatore

Il club inglese non molla la pista che porta al bomber nigeriano e propone una nuova contropartita per abbassare la clausola. De Laurentiis valuta ma resta fermo sulla sua posizione.

Il Manchester United alza il pressing per Victor Osimhen. I Red Devils non mollano la presa sul bomber del Napoli e, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, starebbero studiando una strategia articolata per arrivare all’attaccante nigeriano.

Il club della Premier League, che in caso di acquisto del numero 9 azzurro darebbe immediatamente il via libera all’operazione Zirkzee, ha deciso di mettere sul piatto una contropartita di lusso: Marcus Rashford. L’attaccante inglese è stato proposto attraverso diversi intermediari, ma l’operazione presenta un ostacolo significativo: “L’ingaggio del calciatore è di 15 milioni di sterline. Impossibile”, sottolinea il quotidiano napoletano.

Il presidente Aurelio De Laurentiis mantiene la linea dura sulla clausola rescissoria: nessuno sconto sui 75 milioni previsti. Tuttavia, come evidenzia Il Mattino, proprio questa cifra potrebbe rappresentare una tentazione sia per il patron che per Antonio Conte: “Se entrassero adesso in cassa, aiuterebbe a cambiare lo scenario delle operazioni di gennaio”.

La situazione resta in evoluzione, con il Galatasaray che attende il rientro del calciatore. Al momento, però, né il Manchester United né il PSG hanno presentato offerte ufficiali al club partenopeo, limitandosi a sondaggi attraverso intermediari.

L’inserimento di Rashford nella trattativa apre nuovi scenari, ma l’ingaggio proibitivo dell’attaccante inglese rende l’operazione estremamente complessa. Il Napoli resta in attesa di proposte concrete, con la consapevolezza che qualsiasi offerta dovrà avvicinarsi sensibilmente alla clausola rescissoria fissata.