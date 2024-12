Sky – Pellegrini obiettivo del Napoli: “Sì, ma va convinto. C’è anche un piano B”

Modugno svela la strategia del Napoli per il capitano giallorosso. Non solo lui nel mirino: Danilo l’altro nome caldo per gennaio.

Il Napoli intensifica il pressing su Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista della Roma è il primo nome sulla lista di Giovanni Manna per rinforzare la mediana azzurra nella finestra invernale di mercato.

Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha fatto il punto sulla situazione: “Danilo e Pellegrini sono i due acquisti che vorrebbe fare il Napoli: in tre possono uscire, purché ad entrare siano questi due. L’idea seria, forte, è quella di prendere Danilo perché può occupare tutti e quattro i ruoli della difesa, adattandosi anche a sinistra. Con il decreto crescita, poi, l’ingaggio risulterebbe meno pesante. È l’obiettivo principale”.

Per quanto riguarda Pellegrini, il giornalista ha rivelato dettagli importanti sulla trattativa: “È un’idea vecchia di un mesetto: il Napoli ci lavora seriamente con Giovanni Manna, ma necessita ancora di sforzi di ogni tipo. Il giocatore va corteggiato, lusingato, convinto: è il capitano della Roma, romano e può avere anche altre opzioni, in caso di addio. Certe decisioni non sono mai semplicissime, ma sarebbe quel ‘cucitore di gioco’ che oggi manca al Napoli, che deficita un po’ in termini di rifinitura”.