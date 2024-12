Danilo-Napoli, la Juve apre alla cessione immediata

Il difensore brasiliano è il primo obiettivo di Conte per gennaio. I bianconeri chiedono Raspadori come contropartita, ma gli azzurri non cedono.

Danilo è sempre più vicino all’addio alla Juventus. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di TuttoSport, il difensore brasiliano non rientrerebbe più nei piani di Thiago Motta e avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il capitano bianconero, individuato da Antonio Conte come rinforzo ideale per la difesa azzurra, non è più centrale nel progetto tecnico juventino. La Juventus avrebbe infatti aperto alla sua partenza immediata, che permetterebbe un risparmio di circa 4 milioni lordi di stipendio oltre alla possibilità di ottenere un indennizzo o una contropartita tecnica.

La trattativa tra i due club, però, presenta già un primo ostacolo: i bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Giacomo Raspadori come possibile contropartita, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi dell’attaccante della nazionale. Resta da capire, quindi, come le due società potranno trovare un accordo, considerando anche la particolarità di una cessione ad una diretta concorrente per le zone altissime della classifica.