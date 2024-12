Napoli, c’è il sì di Danilo! Ma Ronaldo lo chiama in Arabia

L’esperto difensore brasiliano apre agli azzurri ma dalla Saudi Pro League l’Al-Nassr tenta il blitz. Conte lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per rinforzare la difesa a gennaio.

Il Napoli accelera con decisione per Danilo, individuato da Antonio Conte come rinforzo ideale per la difesa azzurra. Il calciatore, ormai fuori dai programmi tecnici e tattici di Thiago Motta, non disdegnerebbe affatto la possibilità di approdare in un club prestigioso come quello di Aurelio De Laurentiis. La situazione, però, si complica con un’inserimento dell’ultimo momento.

Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il Napoli e Danilo. C’è anche l’Al-Nassr sulle tracce del difensore che Conte ha inserito in cima alla lista del mercato di gennaio: una presenza ingombrante, un terzo incomodo”. Nonostante questo inserimento, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare intensamente sulla pista ritenuta ideale per sistemare le criticità emerse in difesa, acuite dall’infortunio alla schiena di Buongiorno.

Le caratteristiche del brasiliano hanno convinto pienamente la dirigenza partenopea. “Ed ecco perché Danilo è ritenuto la soluzione migliore possibile: ha esperienza da vendere dall’alto dei suoi 33 anni, sa giocare da centrale nella linea a tre e a quattro, può agire da terzino destro e sinistro. Un jolly. Un giocatore multiuso”, sottolinea il quotidiano romano. Il capitano della Juventus e recente leader della Seleçao, in scadenza a giugno e quindi prossimo allo svincolo, rappresenterebbe un’opportunità a costi contenuti.

Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo un’offerta contrattuale di un anno e mezzo, ma resta da definire la posizione della Juventus. Il club bianconero, nel caso non si trovasse un accordo per la risoluzione anticipata del contratto con 6 mesi d’anticipo, potrebbe richiedere un indennizzo economico. La base di partenza è comunque solida: il giocatore ha infatti già dato la sua disponibilità al trasferimento in azzurro, un segnale importante per la buona riuscita dell’operazione.

L’inserimento dell’Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni ha però aggiunto un elemento di incertezza: “Non ci sono offerte concrete al momento”, precisa il Corriere dello Sport, “ma le diplomazie sono al lavoro attraverso un intermediario per provare a ingolosirlo”. La presenza del suo ex compagno di squadra CR7 potrebbe rappresentare un elemento di attrazione per il difensore brasiliano.