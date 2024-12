Napoli, i numeri di De Laurentiis: 3,5 miliardi di ricavi in 20 anni

Il report di Calcio e Finanza svela il bilancio della gestione ADL. Nel 2023 l’utile più alto della storia della Serie A.

La gestione De Laurentiis continua a far parlare di sé per i risultati economici straordinari. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nei suoi vent’anni alla guida del Napoli, il patron azzurro ha generato ricavi complessivi per 3,5 miliardi di euro, di cui quasi 700 milioni derivanti da plusvalenze.

Un’analisi dettagliata dei bilanci mostra numeri impressionanti: sotto la presidenza di ADL, iniziata nell’estate del 2004, il club ha registrato 141,6 milioni di euro di utili complessivi. “Guardando al risultato netto, il Napoli di De Laurentiis ha chiuso otto bilanci in rosso e dodici esercizi in utile”, riporta il portale specializzato.

Particolarmente significativo il dato del 2023, anno dello scudetto, quando il Napoli ha stabilito un doppio record: il miglior risultato nella storia del club e l’utile più alto mai registrato in Serie A, con 79,7 milioni di euro. Un primato che bilancia ampiamente il record negativo del 2021, quando il club chiuse con un passivo di 58 milioni di euro.