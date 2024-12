Fazzini-Napoli: l’offerta entro l’Epifania. Ecco cosa trapela

De Laurentiis e Manna hanno individuato il nuovo rinforzo a centrocampo. Il classe 2003 dell’Empoli in cima alla lista di Manna.



Il Napoli è pronto ad accelerare per Jacopo Fazzini. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza azzurra sta preparando l’offerta ufficiale da presentare all’Empoli prima dell’Epifania, confermando l’interesse concreto per il talentuoso centrocampista classe 2003.

L’asse tra Napoli ed Empoli, già fertile di operazioni negli ultimi anni, potrebbe quindi arricchirsi di un nuovo capitolo. Il club di De Laurentiis, che sta monitorando anche la situazione di Ardian Ismajli, vede in Fazzini il profilo ideale per rinforzare il centrocampo: giovane, talentuoso e già pronto per il salto in una big.

La trattativa si preannuncia però complessa. Il calciatore, blindato da un contratto fino al 2027, è finito nel mirino anche della Fiorentina, alla ricerca del sostituto di Bove dopo l’infortunio nel match contro l’Inter. La valutazione non è un mistero: serviranno almeno 10 milioni di euro per convincere Commisso a privarsi del suo gioiello già a gennaio.