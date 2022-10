Ajax, Schreuder: “Napoli fortissimo, quasi ai livelli del Liverpool. Ha due top player”

Conferenza stampa per l’allenatore dell’Ajax, Alfred Schreuder, alla vigilia del match contro il Napoli, partita valevole per il terzo turno del girone di Champions League. Il trainer dei lancieri parla della partita in programma domani sera alle 21: “Abbiamo ricevuto molte critiche dopo il pareggio in campionato. Speravamo di vincere, ma non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo parlato dopo la partita, abbiamo esaminato i problemi e tratto le conclusioni per migliorare. Contro il Napoli dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, possiamo giocare molto bene, sarà davvero una bella partita. Il Napoli è davvero molto forte, sono imbattuti quest’anno, è una delle migliori della Serie A”.

Su Kvaratskhelia: “Parliamo di un calciatore molto forte, sta facendo benissimo. Lui è molto bravo dal punto di vista tecnico così come Piotr Zielinski. Ma dobbiamo difendere da squadra, non fare gabbie contro un singolo calciatore”. Sul Napoli: “Spalletti ha una squadra molto forte. Il Liverpool è il club più importante, ma il Napoli è vicino ai Reds. Sono compagini che giocano molto in avanti come facciamo noi. Mario Rui è importantissimo per distribuire il gioco, la loro fascia sinistra è molto competitiva. Contro il Milan il Napoli ha dominato nella ripresa, così come contro i Rangers. Bisogna cercare di fare il meglio. Sia noi che il Napoli giochiamo molto con la palla al piede, è molto importante riuscire a fare qualcosa di buono quando siamo in possesso palla. Dbbiamo fare un risultato positivo e segnare più goal. Lobotka e Zielinski sono due top player”. Sugli infortunati: “Solo Kapland e Jorge Sanchez”.