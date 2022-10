Bergomi: “Il soldatino Kim meglio del totem Koulibaly. Napoli proiettato nel futuro”

“Ma mi concentro ancora sulla difesa, perché su Kim tutti avevamo dubbi dopo che era andato via il totem. Io lo chiamo soldatino, è lì e non sbaglia mai. Magari nella costruzione è meno bravo di Koulibaly, ma in fase difensiva è più attento. E questo per un difensore è importantissimo. Un difensore deve sempre prendere 6, 6 e mezzo, non deve mai sbagliare la partita. La sbaglierà anche lui, ma è lì dove c’erano i maggiori dubbi e questo ragazzo sta facendo bene”, ha riferito Bergomi.