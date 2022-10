Mertens torna a Napoli con Kate e il piccolo Ciro: Spunta un retroscena

Dries Mertens torna a Napoli con la moglie Kate e il piccolo Ciro. Picnic napoletano con gli amici.

Meno di un mese dopo la visita napoletana per assistere dal vivo alla partita di Champions League contro il Liverpool, con tanto di incursione negli spogliatoi per festeggiare a fine partita dopo il roboante 4-1, Dries Mertens la moglie Kate e il piccolo Ciro sono tornati “a casa”.

All’indomani della partita pareggiata per 0-0 dal Galatasaray contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, l’attaccante belga ha preso l’aereo ed è tornato in quella che è ormai la sua città, Napoli.

A documentare il tutto è stato una serie di Stories Instagram della stessa signora Mertens, che ritrae i tre insieme ad amici durante un picnic in assoluto relax. Fresco di cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco Manfredi, Mertens, che insieme alla moglie aveva deciso in tempi non sospetti di mantenere la residenza nello storico Palazzo Donn’Anna a Posillipo.

Sulla permanenza di Mertens a Napoli, spunta anche un retroscena: Il belga vuole fermarsi a Napoli per quasi due settimane, favorito dall’anomalia del campionato turco.

Quest’anno infatti la Süper Lig è a 19 squadre, pertanto in ogni giornata una formazione osserva un turno di riposo. Nel prossimo weekend spetterà proprio al Galatasaray non giocare: la squadra di Buruk tornerà in campo solo il 15 ottobre per affrontare il Kayserispor, pertanto Mertens dovrebbe restare a Napoli fin quasi alla metà del mese.