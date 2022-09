Mertens: “Napoli è nel mio cuore, vorrei vivere per sempre qui, è la città più bella del mondo” -VIDEO

Dries Mertens riceve il premio San Gennaro World. L’ex attaccante azzurro: “Napoli è la città più bella del mondo. Mi mancata tanto”.

Dries Mertens ha ricevuto il Premio San Gennaro World. L’attaccante belga – ora al Galatasaray – era tra gli ospiti d’onore della decima edizione del premio dedicato al Santo patrono di Napoli. Purtroppo gli impegni non gli hanno permesso di essere a Napoli.

Il belga , però, si è collegato in streaming, emozionando – ancora una volta – i presenti con le sue parole d’amore per la città partenopea. Con accanto la moglie Kate, Mertens ha parlato del rapporto speciale che ha con la città:

“Sono contentissimo, i napoletani mi mancano tanto. Per me, l’Italia è il paese più bello del mondo. Napoli, poi, è la città più bella del mondo. In futuro, come dice anche mia moglie Kat, ci piacerebbe tornare lì per viverci. Conosco tutte le canzoni di Pino Daniele. Sono felice che mio figlio si chiami Ciro, sono orgoglioso di poter portare il suo nome in giro per il mondo: un nome prettamente napoletano“.

Mertens ha poi aggiunto: “Quando sono arrivato la prima volta a Napoli, ho voluto fortemente abitare a Palazzo Donn’Anna. Mi sono innamorato del Golfo, del sole, del mare. Ricordo che ho dovuto aspettare qualche settimana per poter entrare in casa, che non era ancora pronta, ma ne è valsa assolutamente la pena. Sono felicissimo di esserci rimasto a lungo, e di poterci tornare ogni tanto. Saluto tutti con grande affetto“.

Anche la moglie di Dries Mertens ha voluto salutare Napoli e i napoletani:

“Napoli è nel mio cuore, vorrei vivere per sempre a Napoli. La città è bellissima e, ogni anno, l’ho vista migliorata. E’ piena di turisti. Con la città campana, avremo sempre un rapporto speciale“.

Un momento molto emozionante, che si è concluso con gli spettatori del Teatro San Ferdinando che hanno acclamato il calciatore intonando “Ciro, Ciro”.