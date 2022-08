Galatasaray, Timur rivela: “La Juve ha offerto 5 milioni a Mertens: l’ho visto con i miei occhi”

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERTENS-GALATASARAY. Tanto si è parlato dell’interesse della Juventus per Dries Mertens, con un’offerta contrattuale quasi irrinunciabile a 35 anni. A confermare i rumors è Erden Timur, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Galatasaray, che rivela un importante retroscena: “La Juventus ha offerto a Mertens 5 milioni netti, l’ho visto con i miei stessi occhi. C’è però rivalità tra Napoli e Juventus e lui non voleva chiudere la carriera in bianconero. Oltre alla Juventus, ci sono state offerte di altri grandi club. Ci ha aspettato esattamente 6 giorni“.