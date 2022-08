Di Marzio: “Petagna-Monza: ecco cifre e dettagli. Il sostituto al Napoli sarà…

CALCIOMERCATO NAPOLI. PETAGNA-MONZA. L’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio rivela le cifre ed i dettagli della trattativa in dirittura d’arrivo tra Petagna ed il Monza: “Il Monza non si ferma sul mercato. Il nuovo colpo di Adriano Galliani in vista dell’esordio in Serie A è Andrea Petagna. L’attaccante classe 1995 si trasferirà dal Napoli al Monza in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, oltre a 1,5 di bonus, per un totale di 14 euro di milioni”.

Brianzoli molto attivi sul mercato: “Il Monza non si ferma qui. Dopo aver chiuso per l’arrivo di Andrea Petagna, la società lombarda è al lavoro per chiudere la trattativa che la vede coinvolta con l’Arsenal per il trasferimento di Pablo Marì. Inoltre, il Monza sta preparando l’assalto a Nicolò Rovella della Juventus per il centrocampo”. Sul sostituto: “Intanto, il Napoli, per sostituire Andrea Petagna ha individuato da tempo il nome del Cholito Simeone. L’attaccante argentino del Verona è stato “prenotato” da tempo dal Napoli, e per la società rappresenta l’alternativa perfetta a Victor Osimhen“.