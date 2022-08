SKY – Petagna al Monza è fatta: Simeone al Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI. SIMEONE-NAPOLI. Sky Sport annuncia che Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. La fumata bianca, rivelata dalla pay tv, sblocca anche l’altra trattativa che era collegata ad essa. Si libera infatti lo spazio per Simeone che, quindi, potrebbe diventare un nuovo calciatore azzurro. Le difficoltà di esaudire il sogno Berlusconi hanno spinto Galliani a puntare sul pupillo Petagna.

Sky dà anche dettagli sulle cifre per la cessione di Petagna al Monza. Il Napoli incassa 2,5 milioni per il prestito oneroso, poi ci sarà un riscatto fissato a 10 milioni di euro, a cui si aggiungono 1,5 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili. A questo punto il Napoli può chiudere la trattativa con Verona per Giovanni Simeone che ha rifiutato il Borussia Dortmund, ma anche club inglesi e francesi pur di vestire la maglia del Napoli. Anche in questo caso il Napoli prenderà Simeone con la formula del prestito con diritto di riscatto. Molto probabilmente il club di Aurelio De Laurentiis investirà la stessa cifra percepita per Petagna. In questo modo il Napoli dà un’accelerata al mercato, anche se il club azzurro sta facendo estrema fatica a chiudere l’affare Raspadori. Secondo Bargiggia la trattativa Sassuolo-Napoli è in stallo per le richieste esose del club neroverde che ha alza ancora il prezzo.