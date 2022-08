Giordano: “Spalletti voleva Mertens. L’addio per un altro motivo”

MERTENS-NAPOLI. Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano torna sull’argomento Dries Mertens e rivela a Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte: “Dries Mertens via per colpa del mister? Non è così: Luciano Spalletti voleva Mertens, ma è mancato l’accordo con la dirigenza. Le verità vanno dette. La società non poteva tenere chissà quanti giocatori. Secondo le statistiche, Mertens non ha giocato le prime partite della scorsa stagione e il motivo sarebbe da ricercare nella scarsa stima del coach? Non ha giocato perché era infortunato”.

Giordano prosegue: “Luciano Spalletti voleva che restasse: lo so e ve lo ribadisco. Io stesso ero per una sua permanenza. L’offerta della società è stata ragionevole, considerando che il ragazzo ha 35 anni; come è stata ragionevole anche la scelta di Dries di non accettarla, perché ambiva a qualcosa di diverso”.