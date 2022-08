Radio Marte: “Sirigu titolare col Verona. Meret non rinnova: ecco il motivo”

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERET-NAPOLI. Alex Meret non rinnova e questo spiana la strada per la gara da titolare di Salvatore Sirigu a Verona. Ad annunciarlo è Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, che riferiscono: “Il giocatore ed il suo entourage hanno detto di no alla clausola da 50 milioni di euro che Aurelio De Laurentiis voleva inserire nel nuovo contratto. La proposta era di oltre 1 milione di stipendio netto più, appunto, una super clausola per blindarlo”.

“Alex Meret ed il suo procuratore non l’hanno accettata, dicendosi disposti, al massimo, ad inserirne una da non oltre 20 milioni, ma che andasse in vigore soltanto tra due anni, non prima”. “Proprio questo aspetto avrebbe rappresentato un intoppo, bloccando la trattativa. Successivamente, la situazione si è complicata per la volontà del ragazzo di andar via nel caso in cui il Napoli avesse acquistato un altro portiere di alto livello”.