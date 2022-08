Corsport – Meret un equivoco per il Napoli: Sirigu è già ‘titolare’

Alex Meret ed il Napoli sono più lontani che mai, oggi Salvatore Sirigu svolge le visite mediche ed ha già i galloni da titolare. La società avrebbe voluto continuare a puntare su Meret, ma più volte è arrivata la sfiducia da parte di Spalletti che preferisce un altro tipo di portiere e non ne ha mai fatto mistero. Dalla frase “oggi tutti gli allenatori vogliono un portiere che gioca bene con i piedi” a “Meret per ora è il nostro portiere” c’è tutto quello che un tecnico può dire davanti alle telecamere.

Inoltre la situazione mentale di Meret non è delle migliori, arrivato per fare il titolare si è trovato sempre sovrastato da Ospina, scelto come titolare da Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Meret vuole andare a giocare ed aveva accettato anche lo Spezia, ma la trattativa è naufragata perché il Napoli non trovava un altro portiere.

Napoli: Sirigu non chiude Kepa o Navas

Quindi anche psicologicamente la situazione non è semplice per Meret autore anche di qualche errore di troppo durante le amichevoli pre campionato. Ecco perché al momento Sirigu è già virtualmente titolare di Verona-Napoli. Oggi il portiere ex Genoa svolge le visite mediche a Villa Stuart e poi si unirà al gruppo. Secondo Corriere dello Sport resta aperta al porta che “sembra destinata a Keylor Navas, ma pure questa è una vicenda complicata assai, che coinvolge (pure) Fabian Ruiz che va giocata sul filo dei milioni di euro e di un contratto principesco che il Napoli riconoscerebbe al costaricano al 25%, mentre al resto dovrà provvedere il Psg”. Contestualmente il Napoli porta avanti la trattiva estenuante per Raspadori col Sassuolo, affare lungo e complicatissimo.