CORSPORT – Calciomercato: il Psg alza l’offerta per Fabian. Szoboszlai jolly perfetto per il Napoli

Il Psg è pronto a chiudere per Fabian Ruiz, il club francese alza l’offerta ed inserisce i bonus oltre ai 25 milioni di euro. Un’apertura importante da parte del club francese che nella giornata di ieri ha fatto un importantissimo passo avanti nella trattativa trovando l’accordo col giocatore. Il centrocampista del Napoli fino a qualche settimana fa voleva solo la Spagna, insieme ai suoi manager progettava di andare a giocare in Liga nel 2023, quando si sarebbe liberato a parametro zero. Ma sulla sua strada ha trovato l’opposizione del Napoli, che gli ha fatto capire che sarebbe stato disposto a tenerlo una stagione in panchina (stile Milik) facendogli perdere i mondiali.

Psg l’offerta per Fabian è giusta: si chiude

Già oggi può essere la giornata giusta per vedere Fabian in Francia per sostenere le visite mediche, dato che difficilmente il Napoli riuscirà a trovare un altro club interessato al giocatore. L’offerta del Psg di 25 milioni più bonus per Fabian sembra il massimo che De Laurentiis possa avere, per il centrocampista in scadenza di contratto.

Ora però si pensa al sostituto di Fabian che con 25 milioni di euro può essere un nome importante. Corriere dello Sport scrive che il Napoli s’era “invaghito di Dominik Szoboszlai, 22 anni, 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il Lipsia: costa una cifra, non meno di 25 milioni di euro, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il ‘Progetto’.

Nella lista come sostituto di Fabian Ruiz c’è anche Antonin Barak, 27 anni del Verona che “vive di strappi, d’allunghi, di lavoro visibile o anche oscuro, ma ha meno capacità d’aggregazione, è un interno che sarebbe preso il Napoli – lui o Lo Celso – se fosse partito Zielinski, che ha etto di no al West Ham ma resta pericolosamente sul crinale di un mercato che non concede certezza“. Si fa pure il nome di Frattesi, ma visto come sta andando l’affare Raspadori, è complicato imbastire un’altra trattativa con il Sassuolo.