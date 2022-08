Sky – Napoli su Frattesi, si fiondano anche Juve e Milan

Il Napoli pensa a Frattesi del Sassuolo per sostituire il partente Fabian Ruiz. Il centrocampista italiano piace anche a Juventus e Milan. Nelle ultime ore il nome di Frattesi è stato accostato al club di Aurelio De Laurentiis che sta venendo Fabian Ruiz al PSG. Il centrocampista sarebbe un ottimo rinforzo per il Napoli che ville aprire un nuovo ciclo con calciatori forti ma giovani, come il caso di Giacomo Raspadori oramai ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore del Napoli.

Su Frattesi non c’è solo il Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport anche il Milan e la Juventus seguono Frattesi. I rossoneri sono preoccupato dall’infortunio di Tonali e vorrebbero prendere un altro giocatore per sostituirlo. Poi c’è la Juventus che sta pensando seriamente di prendere un interno di centrocampo e di abbandonare altre piste. Intanto la trattativa per la cessione di Fabian Ruiz va avanti spedita. Il Napoli può ricavare 30 milioni di euro per un giocatore in scadenza di contratto nel 2023. Un’operazione che è stata definita un’opera d’arte, perché il club riesce a vendere bene un giocatore che invece poteva andare via a parametro zero, come accaduto già con Ospina, Mertens e Insigne, e ancora prima con Hysay e Maksimovic.