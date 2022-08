Pedullà: “Raspadori al Napoli, si chiude. Ecco la mossa di Laurentiis”

Giacomo Raspadori è virtualmente un giocatore del Napoli, lo dice Alfredo Pedullà esperto di calciomercato di Sportitalia. Secondo il giornalista non viene scritta già la parola fine sulla trattativa per “precauzione, ma già domani mattina si potrebbe avere l’ufficialità dell’affare. Fondamentale è stato il pressing fatto dai suoi agenti e dal giocatore che oramai aveva deciso di vestire la maglia del Napoli“.

Le ultime notizie di calciomercato di Alfredo Pedullà su Raspadori sono confortanti per i tifosi del Napoli. Importante la mossa di “De Laurentiis che ha alzato l’offerta a circa 31 milioni di euro per l’attaccante del Sassuolo. Nella trattativa al momento non sono previste contropartite tecniche. Oramai la strada verso il nuovo acquisto è in discesa e si tratta solo di definire gli ultimi passaggi formali, ma Raspadori è pronto a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo“. Con questo colpo il Napoli va a sostituire Dries Mertens, giocatore che da poco è stato ufficializzato al Galatasaray. Con Raspadori il tecnico del Napoli potrà passare di nuovo al modulo 4-2-3-1 con l’attaccante italiano che giocherà da trequartista vicino ad Osimhen. Una mossa che potrebbe spalancare ulteriormente la porta all’addio di Fabian Ruiz che piace al PSG ma nelle ultime ore si è inserito anche il Manchester United.