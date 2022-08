Raspadori al Napoli, il Sassuolo non molla sui bonus

Calciomercato Napoli, ultime novità sulla cessione di Giacomo Raspadori, il Sassuolo vuole bonus sulla futura rivendita. Secondo le notizie di oggi di Gazzetta dello Sport c’è ancora da limare sui dettagli per passaggio dell’attaccante in maglia azzurra. Spalletti attende la chiusura della trattativa, ma oggi è mercoledì 9 agosto ed il Napoli scende in campo lunedì 15 agosto e sembra sempre più complicato che si riesca a trovare una soluzione per farlo giocare col Verona. Intanto ieri l’attaccante ha giocato titolare con il Sassuolo, fornendo anche involontariamente un assist al Modena in occasione del primo gol, cosa che ha fatto scatenare gli insulti contro Raspadori da parte dei tifosi sui social. Insulti che sono stati recapitati anche a Berardi, che ha cercato di entrare in contatto con un tifoso all’esterno dello stadio.

Calciomercato: Raspadori, i bonus fanno irrigidire il Napoli

Intanto si continua a trattare, con Carnevali che ieri ha aperto alla cessione del giocatore proprio al termine di Modena-Sassuolo. Parole importanti quelle dell’amministratore delegato del Sassuolo, che fanno capire la netta volontà del giocatore di cambiare maglia, a cui il club neroverde oramai non si può opporre. Ma per Raspadori ci sono ancora bonus da definre tra Napoli e Sassuolo. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “La discussione si è spostata su bonus e futura rivendita con il Napoli che in pratica ha fatto capire come a 35 milioni (30 + 5 di bonus) si possa arrivare facilmente, nel senso appunto che gli incentivi promessi sarebbero di quelli “concreti”. Il Sassuolo, dal canto suo, vorrebbe 35 milioni di base fissa più bonus (tanti e anche in questo caso “facili”) e allora il Napoli si è irrigidito. Pure la percentuale sulla futura rivendita da garantire al Sassuolo va ragionata in base alla cifra del prossimo trasferimento“.