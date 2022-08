Raspadori-Napoli, Carnevali: “Accordo non lontano, chiuderemo tra pochi giorni”

Giovanni Carnevali apre al trasferimento di Raspadori al Napoli, l’ad del Sassuolo ammette che tra pochi giorni la trattativa potrebbe concludersi.

Raspadori vicinissimo al Napoli, l’annuncio direttamente dal Sassuolo. L’amministratore delegato e direttore generale Carnevali ha parlato della trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis.

Carnevali annuncia Raspadori al Napoli

Giovanni Carnevali ai microfoni di SportMediaset della questione Raspadori e la trattativa con il Napoli: “Spero che l’accordo per Raspadori non sia lontano, vorremmo che si chiudesse tutto prima del campionato in un modo o nell’altro. Parliamo da giorni con il Napoli. Vediamo cosa fare con loro. Terremmo volentieri il giocatore ma sappiamo che vuole andare in un grande club. Ci andrà alle giuste condizioni. Non è una trattativa facile. C’è un tempo in cui dobbiamo chiuderla, ed è di pochi giorni”.

Giacomo Raspadori vuole il Napoli. L’agente dell’attaccante Tullio Tinti ha ribadito ai vertici del Sassuolo che questa è la volontà del suo assistito. Tinti fa un ragionamento semplice: se valutate il mio assistito 38-40 milioni, non può continuare a guadagnare al Sassuolo 700 mila euro. Puntare su un cospicuo aumento dell’ingaggio potrebbe essere la leva giusta per sbloccare l’affare. Il Napoli è determinato a chiudere l’affare ed è pronto a un rilancio dell’offerta per convincere i neroverdi a lasciarlo andare.