Sky: Raspadori-Napoli, arrivano nuovi aggiornamenti

La redazione di Skys port 24, riporta alcuni aggiornamenti nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori.

Il Napoli insiste per Raspadori, De Laurentiis nell’ultima telefonata con Carnevali, ha offerto 28 milioni più il cartellino di Ounas o Petagna, il Sassuolo ha rilanciato chiedendo 35 milioni più 5 di bonus.

“In giornata ci sono stati nuovi contatti tra il Sassuolo e il Napoli per Raspadori. L’attaccante, intanto, sta giocando in Coppa Italia contro il Modena: nuovi aggiornamenti tra le parti sono previsti già in serata.

Napoli e Sassuolo riprenderanno i contatti già in serata, subito dopo il match dei neroverdi in Coppa Italia. Questo perché la società azzurra ha fretta di chiudere al più presto l’operazione Raspadori, l’attaccante individuato per rinforzare la rosa di Spalletti

Raspadori si è imposto, ha fatto capire alla società che non può perdere un treno così importante. Vuole a tutti i costi il Napoli e c’è già l’accordo tra il club e il calciatore, che farebbe un grande scatto in avanti anche in termini economici: dai 700 mila euro annuali che guadagna al Sassuolo quadruplicherebbe quasi il suo ingaggio arrivando a 2,5 milioni a stagione. Trattenere Raspadori controvoglia non gioverebbe né alla società né al giocatore. Per questo il Sassuolo ha iniziato a bloccare Pinamonti, in arrivo dall’Inter per 20 milioni di euro

Raspadori aspetta solo il via libera e la stretta di mano tra le parti, con la speranza di effettuare già tra 24 ore le visite mediche a Villa Stuart prima di unirsi al Napoli a Castel Volturno nella giornata di mercoledì e prepararsi all’esordio in campionato contro il Verona previsto lunedì 15 agosto”.