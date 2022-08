SKY: “Raspadori-Napoli: oggi giornata decisiva. De Laurentiis e Carnevali…

CALCIOMERCATO NAPOLI. RASPADORI-NAPOLI. Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l’ingaggio di Giacomo Raspadori. Dopo il meeting di venerdì a Rivisondoli, Napoli e Sassuolo si sono tenute in contatto anche tra sabato e domenica. Ne è convinta la redazione di Sky che parla di cifre e di accordo blindato, a causa della volontà del calciatore. L’offerta di Aurelio De Laurentiis si aggira attorno ai 30 milioni di euro, mentre Giovanni Carnevali non scende da una valutazione di 40 milioni. Il Napoli vuole chiudere e, se oggi dovesse arrivare la fumata bianca, potrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani.