Bargiggia: “Fabian Ruiz-Psg: è fatta. Al suo posto il Napoli…

La pensa allo stesso modo Luca Cerchione: “Fabian Ruiz, ad ore, sarà un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. In questo momento l’entourage sta trattando l’ingaggio. Confermate le cifre anticipate ieri: il Napoli chiede 30 milioni di euro, ma a 25 si chiuderà. Confermato anche che Keylor Navas non rientrerà nell’affare. Terza ed ultima conferma: il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di non sostituire il calciatore, non ritenendolo necessario”.